ROMA – Antonella Clerici ha confermato ufficialmente i rumors sul suo addio a La Prova del Cuoco dopo 18 anni di conduzione. Non entra nei dettagli ma spiega: “È una mia scelta, non è colpa di nessuno. C’è un tempo per ogni cosa. Faremo una grande festa e vi racconterò tutto”.

In apertura dell’edizione del primo maggio, Clerici ha esordito dicendo: “L’unica cosa che mi sento di dire, perché non mi piace essere ipocrita, è che quello che leggete è vero: dall’1 giugno lascerò dopo 18 anni La Prova del Cuoco“.

E’ stata proprio la Clerici a condurre sempre, con la sola interruzione di qualche mese durante la gravidanza, la trasmissione, sicuramente uno dei programmi di cucina più seguiti della televisione italiana. Proprio durante la gestazione Clerici venne sostituita da Elisa Isoardi, che è data in pole per prendere il suo posto anche questa volta, e definitivamente.

Questa voce, comunque, non è stata né confermata né smentita dalla Clerici: “La Prova del Cuoco è una grande trasmissione. Con o senza di me. È una mia scelta, non è colpa di nessuno. Adesso, però, smettiamo di parlarne. Ne riparleremo l’1 giugno quando faremo una grande festa e vi racconterò tutto.Non è che muoio, continuo a fare un sacco di cose in televisione, ho tanti prime-time da fare, ho tante cose da fare, ho la mia vita…”.

Con un tweet ha poi ringraziato i fan: “Grazie per tutto l’affetto. Mi sento davvero una di famiglia. Mi mancherete, 18 anni sono tanti. Ma c’è un tempo per ogni cosa. Rimettersi in gioco, non aver paura di cambiare e farlo quando la tavola è ancora apparecchiata”.