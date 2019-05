ROMA – Antonella Clerici ha voluto ricordare una persone che ha cambiato la storia del nostro paese e di uno sport seguitissimo come la Formula Uno. Un campione come Ayrton Senna. Oggi, 1 maggio, la conduttrice come molti colleghi hanno voluto ricordare la sua scomparsa avvenuta esattamente 25 anni fa in modo molto tragico sul circuito di Imola. Senna, morto nel 1994, è stato incoronato tre volte campione del mondo nel 1988, 1990 e 1991.

La Clerici, come molte altre persone, lo considera un mito, una persona che ha cambiato la storia di uno sport amato in tutto in ogni paese del mondo. La conduttrice ha postato, sul suo profilo Instagram una foto del campione brasiliano e ha scritto poche e semplici parole che hanno colpito al cuore tutti i fan di Ayrton: “25 anni fa… un mito… indimenticabile”. (fonte Instagram)