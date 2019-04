ROMA – I social, si sa, non perdonano. Antonella Clerici pubblica su Instagram una foto che la ritrae senza trucco e i presunti fan si scatenano con commenti non certo teneri.

In uno degli ultimi post pubblicati sul suo profilo social, la conduttrice Rai è apparsa priva di trucco. Direttamente dalla sala di registrazione in cui è impegnata, la Clerici si mostra con occhiali da vista, senza trucco e con il sorriso che la contraddistingue.

“Cosa hai fatto al viso? Non ti riconosco!”, si è chiesto qualcuno dopo la diffusione della foto. “Non sembri nemmeno più tu”, hanno scritto qualcun’altro. “Irriconoscibile”, “Sembri molto più vecchia” scrivono altri utenti. Un altro dice che la Clerici “sembra topo gigio”. Un altro prova ad essere gentile non riusciendoci appieno: “..possiamo dire simpatica oppure affascinante ma bella no. Poi i lecchini che dicono sei sempre bella è un’altra cosa”

In molti sono riusciti comunque a cogliere l’autoironia della Clerici che non ha avuto timore a mostrarsi così com’è lontano dalle luci dei riflettori. “Bella e solare al naturale. A me piacciono le persone che si mostrano al naturale, senza trucco e luci particolari” scrive ad esempio un follower della conduttrice.

Fonte: Instagram