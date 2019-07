ROMA – Nonostante un contratto biennale da un milione e due l’anno, Antonella Clerici è stata messa in panchina dalla Rai. Assente dai palinsesti della prossima stagione, la conduttrice esprime tutto il suo dispiacere per la decisione dei vertici in una intervista al Corriere della Sera.

“E’ un sentimento più profondo dell’arrabbiatura: la rabbia si accende e si spegne, il dispiacere rimane. Ho la sensazione che si sia rotto qualcosa. Ci sta che un direttore decida di cambiare – spiega la Clerici -. Ma qui ci sono anche due aspetti da valutare: c’è un contratto in corso e dovrebbe valere anche quello che uno ha fatto per l’azienda. Ho ancora un anno di contratto, ma non mi piace ricevere il bonifico mensile senza fare niente: io voglio lavorare“.

Come svela la conduttrice, dopo l’ultima colloquio con il direttore Teresa De Santis, ne è uscita con più dubbi che certezze: “Ho capito che vengo vista come una che deve essere messa da qualche parte, non come un cavallo su cui puntare”.

E mentre arriva l’indiscrezione lanciata da TvBlog, dove si parla dell’arrivo di Miss Italia su Rai Uno probabilmente con la conduzione della Clerici, lei ammette che lo Zecchino d’Oro, a cui è stata associata in più di una occasione, non sarebbe il programma giusto per lei. “Non voglio fare da tappabuchi, anche perché non penso di meritarlo. Mi piace giocare in Serie A, non mi accontento dei campetti di provincia. E sono anche stufa di fare come in passato: partivo lancia in resta e mi trovavo da sola con la spada sguainata”. (fonte CORRIERE DELLA SERA)