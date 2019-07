ROMA – Antonella Clerici è stata ospite a Fauglia (Pisa) alla manifestazione di Domani international, la comunità che si occupa dei bambini con bisogni speciali e con malattia cerebrali cognitive. Un gesto molto bello quello della conduttrice che però, come purtroppo spesso accade, è stato preso come spunto dagli hater del web. La Clerici infatti, si è fatta immortalare accanto ad una scultura in pietra e, qualcuno, si è divertito a commentare ironizzando sulla morte della conduttrice.

La foto pubblicata su Instagram da Antonella Clerici era per spronare i suoi follower a sostenere le famiglie dei bambini disabili. Come detto in precedenza, qualcuno, nei suoi commenti, è andato oltre il limite della decenza: “Ti hanno già preparato la lapide? Ottimo!” si è augurato l’utente. Un commento davvero fuori da ogni logica. (fonte INSTAGRAM)