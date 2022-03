Antonella Elia chi è, età, dove e quando è nata, fidanzato, figli, vita privata, malattia, Instagram, biografia e carriera. L’attrice e showgirl Antonella Elia partecipa questa sera 15 marzo al programma La pupa e il secchione show. Il programma è in onda su Italia 1 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, biografia di Antonella Elia

Antonella Elia è nata a Torino il 1º novembre del 1963. Ha 58 anni. Rimane orfana di madre ad un anno e perde il padre a 15 anni: all’epoca suo padre, l’avvocato Enrico Elia, morì in un incidente stradale in autostrada. Consegue la maturità classica a Torino e si trasferisce a Roma, dove inizia la carriera di attrice teatrale.

Fidanzato, figli, Instagram, vita privata di Antonella Elia

Al momento non si hanno notizie di un suo fidanzato. L’attrice non ha figli. Sicuramente si è molto parlato della sua storia con Pietro Delle Piane. I due si sono lasciati e ripresi più volte. A marzo l’ultimo tentativo di riavvicinamento a Live non è la d’Urso. I due sembravano aver chiarito i motivi che li avevano portati alla rottura. Dopo un confronto in ascensore, i due si erano anche baciati. Ma poi la Elia ha precisato di non voler essere di nuovo la fidanzata di Pietro. Profilo Instagram: antonellaeliatv.

Antonella Elia e la malattia

L’attrice ha avuto un cancro al seno. Così ha raccontato a Verissimo: “Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore al seno. Tutto è iniziato dalla prevenzione perché io non volevo mai fare la mammografia e la mia ginecologa continuava a insistere”. E’ stata la dottoressa a spingerla a fare un controllo. “Ho dovuto affrontare l’operazione al seno sinistro. Ho avuto paura di morire”.

La carriera di Antonella Elia

Negli anni Ottanta l’attrice è stata protagonista di alcuni spot pubblicitari. L’esordio in televisione risale al 1990, come valletta di Corrado a La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio. Ha partecipato poi a Bulli & Pupe, condotto da Paolo Bonolis, e a Pressing, al fianco di Raimondo Vianello. Negli anni Novanta conduce insieme a Beppe Fiorello Karaoke. Nei primi anni Duemila ha studiato come attrice alla Beverly Hills Playhouse di Los Angeles ed è stata figurante in film come The Terminal e The Aviator.

Il ritorno in Italia è del 2004, quando partecipa a L’Isola dei famosi. Partecipa quindi a Buona Domenica, su Canale 5, e nel 2012 torna all’Isola dei famosi, uscendone vincitrice. Tra le ultime partecipazioni, quella a Pechino Express, Grande Fratello Vip e Temptation Island.

