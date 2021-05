Antonella Elia chi è, età, marito, figli, fidanzato, malattia, la morte dei genitori, vita privata. Antonella Elia infatti è tra gli ospiti di Top Dieci, il programma condotto da Carlo Conti e in onda ogni venerdì sera in prima serata su Rai Uno.

Dove e quando è nata, la morte dei genitori, età di Antonella Elia

Antonella Elia è nata a Torino il primo novembre del 1963 e ha 58 anni di età. E’ un’attrice, conduttrice televisiva e showgirl italiana. È figlia di Enrico Elia, avvocato torinese morto il 17 aprile 1979 – quando lei aveva quindici anni – nell’incidente stradale sull’Autostrada dei Fiori, nei pressi di Andora, che costò la vita anche all’ex calciatore Paolo Barison. Essendo sua madre già morta quando aveva un anno, la Elia viene cresciuta dai nonni.

Consegue la maturità classica nella sua città natale, quindi si trasferisce a Roma e, dopo aver frequentato la scuola di Tonino Conte, comincia la sua carriera artistica come attrice in alcuni spettacoli teatrali. Dopo essere stata protagonista negli anni ottanta di molti spot pubblicitari, esordisce in televisione nel 1990 come valletta di Corrado nello storico varietà del sabato sera di Canale 5 La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio. Confermata anche nelle edizioni del 1991, 1993 e 1994, crescendo artisticamente sempre di più come spalla e showgirl. Qui la carriera completa di Antonella Elia.

Marito, figli, fidanzato e vita privata di Antonella Elia

Per quanto riguarda la sua vita privata, Antonella Elia ha avuto una tormentata storia d’amore con Pietro delle Piane. I due si sono lasciati e ripresi più volte. A marzo l’ultimo tentativo di riavvicinamento a Live non è la d’Urso. I due sembravano aver chiarito i motivi che li avevano portati alla rottura. Dopo un confronto in ascensore, i due si erano anche baciati. Ma poi la Elia ha precisato di non voler essere di nuovo la fidanzata di Pietro. Tutto era nato dalla partecipazione di Pietro delle Piane a Temptation Island, esperienza durante la quale aveva tradito la fidanzata.

Nel 2016 Antonella Elia è stata pizzicata in compagnia del fidanzato Fabiano Petricone, un professore dell‘Aquila. Nonostante sulla propria vita privata abbia sempre mantenuto il massimo riserbo, Antonella Elia non ha mai fatto segreto di avere, come unico rimpianto, quello di non aver avuto dei figli, e ha raccontato a Verissimo: “Vivo il mio desiderio di maternità come un sogno, un po’ come sposarsi con l’abito bianco. Credo fortemente che una madre dovrebbe essere giovane. Scusate, mi vergogno perché mi sto commuovendo ma per me questo è un tema molto toccante. Per fare un figlio bisogna avere l’età giusta, io sono grande, e poi è necessario avere questo desiderio di maternità fortissimo per passare sopra quello che bisogna affrontare, e io non ce l’ho”.

Antonella Elia e la malattia

Antonella Elia ha avuto un cancro al seno. In seguito all’operazione ha dichiarato di essere stata squartata. Ma alla fine ha vinto lei sulla malattia. Così ha raccontato a Verissimo: “Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore al seno. Tutto è iniziato dalla prevenzione perché io non volevo mai fare la mammografia e la mia ginecologa continuava a insistere”. E’ stata la dottoressa a spingerla a fare un controllo. La diagnosi è stata impietosa “carcinoma in situ”. “Sono stata subito mandata in ospedale per fare delle aspirazioni”. Nel suo caso, la terapia non ha dato i risultati sperati: “Ho dovuto affrontare l’operazione al seno sinistro. Ho avuto paura di morire”.