Antonella Elia è tra gli ospiti di Verissimo di sabato 6 febbraio. Insieme alla ex concorrente del Grande Fratello Vip nello studio Mediaset di Silvia Toffanin ci saranno Anna Valle, Federico Zampaglione e Michele Bravi.

Antonella Elia: vita privata

Per Antonella Elia quella di sabato 6 febbraio non è la prima volta negli studi di Verissimo. La showgirl era già stata ospite di Silvia Toffanin lo scorso 9 dicembre, quando aveva raccontato la fine del suo rapporto con Pietro Delle Piane. Attualmente non è noto se abbia una relazione. L’attrice non ha figli.

Nata a Torino il primo novembre del 1963 sotto il segno dello Scorpione, Antonella Elia è rimasta orfana di madre ad un anno e ha perso il padre a 15 anni: all’epoca, infatti, suo padre, l’avvocato Enrico Elia, morì in un incidente stradale in autostrada. In quello stesso incidente perse la vita anche l’ex calciatore Paolo Barison.

Antonella Elia è stata quindi cresciuta dai nonni. Ha conseguito la maturità classica a Torino e si è quindi trasferita a roma, dove ha iniziato la carriera di attrice teatrale.

Antonella Elia: la carriera

Negli anni Ottanta è stat protagonista di alcuni spot pubblicitari. L’esordio in televisione risale al 1990, come valletta di Corrado a La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio, programma del sabato sera di Canale 5.

A fianco di Corrado Antonella Elia è rimasta fino al 1994, affiancando a quella esperienza partecipazioni ad altri programmi, compresa la prima edizione di Non è la Rai, condotta da Enrica Bonaccorti.

Ha partecipato quindi a Bulli & Pupe, condotto da Paolo Bonolis, e poi a Pressing, al fianco di Raimondo Vianello. Sempre negli anni Novanta conduce insieme a Beppe Fiorello Karaoke.

Arrivano quindi gli anni de La ruota della fortuna, condotto da Mike Bongiorno. Tra le altre partcipazioni, a Zelig insieme a Claudio Bisio, a Caro maestro, fiction con Marco Columbro ed Elena Sofia Ricci.

Nei primi anni Duemila ha studiato come attrice alla Beverly Hills Playhouse di Los Angeles ed è stata figurante in film come The Terminal e The Aviator.

Il ritorno in Italia è del 2004, quando partecipa a L’Isola dei famosi. Partecipa quindi a Buona Domenica, su Canale 5, e nel 2012 torna all’Isola dei famosi, uscendone vincitrice.

Tra le ultime partecipazioni, quella a Pechino Express, Grande Fratello Vip e Temptation Island. Ai reality affianca spettacoli teatrali con Vincenzo Salemme, Biagio Izzo, Massimo Dapporto, Franco Oppini.