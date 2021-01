Antonella Elia insulta Samantha De Grenet: “Sei una stro***, borgatara ripulita male”

Antonella Elia ha insultato Samantha De Grenet durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. L’opinionista del reality, entrata nella Casa, una volta di fronte alla rivale l’ha insultata: “Sono di fronte a una str***. Sei una borgatara ripulita male”.

L’opinionista ha chiesto e ottenuto di entrare nella Casa per confrontarsi con Samantha De Grenet dopo lo scontro di qualche giorno fa. Una volta di fronte a lei, Antonella Elia l’ha insultata: “Ma chi ti credi di essere? ‘Sto cavolo? Credi di avere il diritto di parlarmi così? Su di te ho detto la verità. Con te non si parla perché sei una nobile? Ci siamo incontrate tre volte e non ci siamo nemmeno mai parlate”.

“Al massimo della tua carriera hai fatto la regina del gorgonzola. Un arrogante convinta di poter dare dell’idiota agli altri. Sei un po’ ingrassata comunque, stai cedendo al peso dell’età. Che figo, sono di nuovo nella Casa e ho davanti una stro** ed è bellissimo darle della stro**”. “Quanto sei signora”, ha risposto la De Grenet ma la Elia ha proseguito: “Sei una borgatara ripulita male. Se potessi entrare dentro, sarebbe un godimento”. (fonte GRANDE FRATELLO VIP)