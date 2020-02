ROMA – E’ finita la storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Una decisione che la showgirl ha preso dopo che era stata informata del presunto tradimento del suo compagno con Fiore Argento.

“Ho deciso di lasciare Pietro – ha detto agli altri inquilini del Grande Fratello Vip la Elia, coinvolta nelle scorse ore in una lite accesa con Valeria Marini – Per sicurezza lo lascio, poi si vedrà. Quando esco rifletto, intanto mi avvantaggio. Purtroppo è finita”.

Non è convinto invece l’uomo, che ospite a Mattino 5 ha spiegato: “Conoscendo Antonella non ci lasceremo in tv. Secondo me questa è una richiesta d’aiuto. E’ una provocazione perché vorrebbe che io tornassi nella Casa. Oppure è finito l’amore da parte sua, può succedere anche questo”.

Il confronto, come ha giurato Pietro Delle Piane, avverrà solo quando Antonella Elia sarà fuori dalla casa e a telecamere spente: “Non sono distaccato. Conosco i miei polli. Mi sono stancato di questo circo che si sta creando”. (fonte MATTINO 5)