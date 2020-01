Antonella Elia a Valeria Marini: “Sei tutta tirata, dalla testa ai piedi”

ROMA – Antonella Elia riceve un’amara sorpresa da Alfonso Signorini. Il conduttore infatti le annuncia che c’è una nuova concorrente al Grande Fratello Vip: Valeria Marini. Tra le due scoppia subito una diatriba e la Elia, senza mezzi termini, dice alla sua “rivale” ciò che pensa: “Credo che tu non abbia qualità, né umane né artistiche. Sai soltanto acchittarti, metterti calze a rete con quelle contenitive sotto, gonfiarti, rifarti… sei tutta tirata, dalla testa ai piedi! Hai le rughe verticali tanto che ti tiri!”.

Poco prima, al suo ingresso nella casa, Valeria Marini aveva già discusso con Antonella Elia. La Elia, pesando fosse uno scherzo di Signorini, l’aveva accolta con un “Di nuovo qui…no! Stiamo scherzando?”. Pronta la replica della Marini: “Tu stai insultando gratuitamente un’altra donna. Hai detto che sono un cesso o un prosciutto, io però non devo piacere a te, per mia fortuna piaccio a milioni di persone. Sei fastidiosa, diseducativa ed un brutto esempio. C’è stata una rivolta per le tue parole. Se tutti fossero come te il mondo andrebbe a rotoli. Invidia e stupidità fanno la tragedia”. “Sei tutta tirata. Hai le cuciture dietro. Sei una mitomane”, aveva ribattuto la Elia.

Valeria Marini ora dovrà affrontare anche Antonio Zequila che insieme alla Elia l’aveva già insultata una settimana fa, dandole del “cesso”. Cosa accadrà? Stasera i tre avranno modo di dirsi tutto in faccia. (fonte GRANDE FRATELLO VIP)