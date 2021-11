Antonella Ferrari chi è, età, marito, figli, vita privata, malattia, carriera e biografia

Chi è Antonella Ferrari: età, marito, figli, vita privata, malattia, carriera e biografia dell’attrice ospite oggi, 11 novembre, a Detto Fatto, programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2.

Dove è nata, età e biografia di Antonella Ferrari

Antonella Ferrari è nata a Milano il 2 settembre del 1970 (età 51 anni). Fin da piccola, prima di appassionarsi al mondo della recitazione e della scrittura, ha praticato danza per diversi anni. Il balletto, però, ha dovuto lasciarlo nel momento in cui ha scoperto di essere affetta da sclerosi multipla, ma anche questa diagnosi non l’ha scoraggiata, anzi. Ha deciso di dedicarsi alla recitazione e così nel 2001 è entrata a far parte anche del cast di CentoVetrine, nel ruolo di Lorenza Giraldi.

Antonella Ferrari e la malattia

“La sclerosi multipla ha condizionato la mia esistenza sotto tutti i punti di vista, compresi quelli più personali, ma nonostante le difficoltà oggettive, l’ignoranza diffusa e gli egoismi malcelati, la buona notizia è che ‘si può fare’ – ha raccontato in un suo libro -: convivere dignitosamente con la malattia è possibile”. Da vent’anni è ambasciatrice e madrina di Aism. “Ho la possibilità di sensibilizzare l’Italia e di essere testimonial di una condizione che vivo sulla mia pelle – ha spiegato tempo fa sul sito dell’associazione -. Tante persone come me malate di sclerosi multipla provano ogni giorno a prendere in mano la propria vita e a viverla fino in fondo con passione. E io mi sento responsabile di dare volto a questa passione per la vita, che non deve mai venire meno”.

Dal 2010, su proposta di Alfonso Signorini, cura sul settimanale Chi la rubrica “Un sorriso nel dolore”, per dialogare con quanti si trovano ad affrontare la sofferenza continuando, però, a vivere, lavorare e sperare.

Nel 2012 ha scritto l’autobiografia Più forte del destino – Tra camici e paillettes. La mia lotta alla sclerosi multipla. Nel 2013 ha adattato per il teatro l’autobiografia e l’ha portata in scena con il medesimo titolo sino al 2020.

Marito, figli e vita privata di Antonella Ferrari

E’ sposata dal 2009, dopo ben 12 anni di fidanzamento, con Roberto d’Agosta. I due non hanno avuto figli, ma hanno un cane di nome Grisu che trattano come fosse tale.