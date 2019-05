SALERNO – Dal siparietto social con Gonzalo Higuain al fidanzamento con Francesco Chiofalo. Antonella Fiordelisi, classe 1998, è nata a Salerno ed è una spadista della Nazionale italiana, specializzata in sciabola e spada. Antonella Fiordelisi, però, è diventata super conosciuta non solo per i meriti sportivi ma per aver pubblicato dei messaggi privati con l’ex attaccante della Juventus Gonzalo Higuain che le chiedeva una foto del suo lato b.

Antonella Fiordelisi fidanzata con Francesco Chiofalo, foto e storie su Instagram.

Antonella Fiordelisi, però, ha confessato che le avances del calciatore non sono le uniche che lei riceve, ma anzi sarebbero anche tanti gli attori e i personaggi dello spettacolo che le mandano messaggi per complimentarsi per la sua bellezza.

Della vita privata di Antonella Fiordelisi non sappiamo molto ma nelle ultime ore ha annunciato su Instagram il fidanzamento con Francesco Chiofalo, ex concorrente del programma televisivo in onda sulle reti Mediaset Temptation Island, con un post Instagram dove ha scritto: “Se so cosa è l’amore, è grazie a te”. Poco dopo, Francesco Chiofalo ha pubblicate delle storie Instagram in compagnia della Fiordelisi.

Francesco Chiofalo è stato operato di recente per un tumore al cervello. L’intervento è andato bene ma Chiofalo è comunque preoccupato per le cicatrici sulla testa. Ecco un piccolo estratto delle sue dichiarazioni alle Iene: “Ce l’ho fatta! Non mi sembra vero… Questo è stato il momento più brutto della mia vita. Ho visto il piede muoversi, ho capito che vedevo ancora. E ho detto: ‘Dio, grazie!’. Speriamo però che non si vedranno più questi segni allucinanti”.