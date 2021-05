Antonella Interlenghi chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, madre, incidente e vita privata

Chi è Antonella Interlenghi età, dove e quando è nata, marito, figli, madre, incidente e vita privata. Antonella Interlenghi infatti è ospite di Oggi è un altro giorno, il programma condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai Uno. In studio presente anche la madre di Antonella Interlenghi, Antonella Lualdi. Qui la scheda della madre.

Dove e quando è nata ed età di Antonella Interlenghi

Antonella Interlenghi è conosciuta anche come Antonellina, è nata a Roma il 6 agosto del 1961 e ha 59 anni di età. E’ un’attrice italiana. Secondogenita degli attori Franco Interlenghi e Antonella Lualdi, ha esordito al cinema nel 1977 all’età di 16 anni. Ha ottenuto in seguito successo negli anni ottanta con i film Vacanze di Natale e Vacanze in America, entrambi diretti da Carlo Vanzina.

Antonella Interlenghi poi ha partecipato da protagonista allo spot pubblicitario della Invernizzi Mozary nel 1982 e successivamente allo spot del Gorgonzola Gim. Ritiratasi dalle scene nel 1989, è tornata alla recitazione in alcune serie televisive negli anni 2000: Nando dell’Andromeda, Valeria medico legale, Ho sposato un calciatore e Un posto al sole.

Marito, incidente, figli e vita privata di Antonella Interlenghi

Per quanto riguarda la sua vita privata, Antonella Interlenghi è stata sposata con Giovanni Sanjust di Teulada a soli 15 anni. La coppia ebbe due figlie e divorziarono due anni dopo il matrimonio. Sanjust di Teulada è morto nell’ottobre del 2014 nell’azienda agricola di famiglia a Capalbio, in un incidente col trattore, mentre lavorava nei campi. Nel 2018 partecipa con un cameo alla canzone Voyages extraordinaires di Alessandro Orlando Graziano ed in questa occasione per la prima volta collabora con sua madre, l’attrice Antonella Lualdi, e sua figlia, la cantautrice Beatrice Sanjust. È madre anche della ex presentatrice televisiva Virginia Sanjust di Teulada.

La madre di Antonella Interlenghi

Come detto la madre di Antonella Interlenghi è Antonella Lualdi, nata a Beirut il 6 luglio del 1931 da padre italiano e madre greca, è una cantante e attrice italiana. Tra i film più famosi in cui ha lavorato negli anni ’50 ricordiamo Signorinella, Canzoni per le strade, Miracolo a Viggiù, Ha fatto 13, La cieca di Sorrento, E’ arrivato l’accordatore, Il cappotto. Sempre negli anni ’50 conosce il futuro marito, l’attore Franco Interlenghi, reduce dal successo de I vitelloni (1953) di Federico Fellini, da cui avrà due figlie: Antonella, anch’ella attrice, e Stella che ha partecipato al film Top Crack (1967).