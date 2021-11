Antonella Mosetti star su OnlyFans: “Un business su me stessa, ma non faccio porno”

Antonella Mosetti star su OnlyFans: “Un business su me stessa, ma non è porno”

Antonella Mosetti, ospite a Zona Bianca su Rete 4, racconta il suo esordio su OnlyFans: “È un business su me stessa. Perché continuare ad arricchire altri?”.

Antonella Mosetti spiega il successo su OnlyFans

L’ex di Non è la Rai, 46 anni, dopo tantissime esperienze televisive, ha scoperto il mondo dei social, diventando una star su OnlyFans. Un processo che racconta così: “Qualche anno fa scoprii l’esistenza di questo OnlyFans che in Italia non aveva preso ancora molto piede ma andava invece molto in America, usato molto per il porno. Il mio social media manager Antonio Ricevuto, che ringrazio perché mi ha aperto un’altra visione di quella che può essere la mia immagine sui social, mi disse ‘Antonella, perché devi essere sempre tu quella che viene usata per arricchire gli altri? Visto che hai i social, la gente prende le tue foto e le vende e tu neanche lo sai”.

Antonella Mosetti decide così di iniziare la sua avventura sul social dove è possibile postare foto più hot. “Io non faccio il porno, ma non perché mi vergogni perché sono in Italia, ma proprio perché non mi piace farlo”. Spiega che con OnlyFan ha iniziato “un business su me stessa, è un’immagine. Io ho fatto sempre la showgirl, in alcune esperienze televisive, come Ciao Darwin, io ero completamente nuda, perché a volte la TV ti richiedeva anche questo. A questo punto perché vivere nel precariato e senza continuità? Mi è sembrata anzi una cosa adeguata ai tempi”.

Quanto guadagna Antonella Mosetti su OnlyFans

“Le tasse si pagano, anche su Onlyfans”, chiarisce. Quando però le chiedono quanto guadagna, facendo riferimento a Malena, che in un servizio del programma rivela di essersi messa in tasca durante il lockdown fino a 100mila dollari al mese, non risponde: “Non lo dirò mai. Diciamo solo molto meno, perché io mi ci dedico solo un giorno a settimana, quando ho tempo”.

Infine conclude: “Ormai tutte hanno fatto un calendario, dalla Ferilli alla Marcuzzi. Anche Chiara Ferragni l’altro giorno era tutta nuda su Instagram! Perché quelle sono intoccabili e noi no?”.