Antonello Fassari: età, dove è nato, vita privata, malattia e curiosità

Antonello Fassari, attore poliedrico e icona della cinematografia italiana, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo. Con oltre quarant’anni di carriera, Fassari ha conquistato il pubblico con il suo talento unico e la sua presenza magnetica sullo schermo. Esploriamo allora la vita, la carriera, la malattia e alcune curiosità su questo attore romano.

Antonello Fassari età e formazione

Antonello Fassari è nato il 4 ottobre 1952 (71 anni) a Roma, sotto il segno della Bilancia. La sua passione per la recitazione lo ha spinto a frequentare l’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico, conseguendo il diploma nel 1975. Da quel momento, il giovane Fassari ha iniziato il suo viaggio nel mondo dello spettacolo, segnando il debutto teatrale nell’opera “Partita a scacchi” diretta da Luca Ronconi.

Carriera cinematografica e televisiva

Il debutto cinematografico di Fassari è avvenuto nel 1979 con il film “Atsalut pader” di Paolo Cavara, segnando l’inizio di una carriera cinematografica di successo. Negli anni successivi, ha affrontato ruoli diversificati in film come “Il commissario Corso,” “Montecarlo Gran Casinò,” “Casa mia, casa mia…,” e “Camerieri,” ottenendo riconoscimenti e consensi dalla critica.

Il grande schermo è solo una parte della sua carriera, poiché Fassari ha portato il suo talento anche sul piccolo schermo. È diventato un volto noto grazie a serie televisive di successo come “I ragazzi della 3 C” e “I Cesaroni,” quest’ultima una pietra miliare che lo ha reso popolare anche tra il pubblico più giovane.

Vita privata: matrimonio e figlia

Dal punto di vista personale, Antonello Fassari è stato riservato riguardo alla sua vita privata. Nel 1982 ha sposato Maria Fano, da cui ha avuto una figlia di nome Flaminia nel 1989. La sua unione con Maria è durata vent’anni, terminando nel 2002. Fassari, in un’intervista nel 2009, ha rivelato i dettagli della separazione, descrivendo un periodo di transizione nella sua vita sentimentale.

La malattia che ha cambiato la sua vita

Antonello Fassari ha affrontato una sfida significativa legata alla sua salute: problemi cardiaci dovuti a un’insufficiente ossigenazione del cuore. In diverse dichiarazioni, l’attore ha descritto il dolore che ha sperimentato, paragonandolo a una sensazione simile a “una carpa che mordeva dentro.” Le cure mediche hanno giocato un ruolo cruciale nel suo recupero, e Fassari ha espresso gratitudine per aver superato questo periodo difficile.

Candidature e riconoscimenti

La carriera di Antonello Fassari è stata costellata da riconoscimenti prestigiosi. Nel 1995, ha ricevuto due candidature, una ai Nastri d’Argento e una al Ciak d’Oro, entrambe come Migliore Attore Non Protagonista per il film “Camerieri.” Queste nomine testimoniano il suo impegno e la sua abilità nell’arte dell’interpretazione.