Chi è Antonello Salis, età, altezza, moglie, figli, vita privata, Via dei Matti n°0, vero nome, biografia e carriera del compositore italiano. Salis sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Via dei Matti n°0, programma televisivo di Rai 3 condotto da Stefano Bollani a partire dalle ore 20.20.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Antonello Salis

L’artista è nato il 28 febbraio 1950 a Villamar, quindi ha 71 anni. Questo è il suo nome vero, infatti non utilizza alcun nome d’arte. Non abbiamo informazioni precise né sul peso, né sull’altezza. I suoi album più famosi sono Sonos ’e memoria, Giornale di bordo, Ma.Ri, Live e Stunt.

Nella sua carriera, anche i film Racconto d’autunno, Passaggi di tempo – Il viaggio di Sonos ‘e Memoria. Ha vinto l’Osella d’oro per le migliori musiche originali.

La moglie, i figli: vita privata di Antonello Salis

Non abbiamo alcuna informazione sulla sua vita privata. Non sappiamo se è sposato o ha una compagna. Di conseguenza non sappiamo nemmeno se ha figli. La verità è che l’artista è molto riservata e preferisce fornire informazioni unicamente sulla sua carriera professionale (in particolare sui suoi progetti futuri).

Antonello Salis a Via dei Matti n°0

Stasera, il fisarmonicista, pianista e compositore italiano sarà uno degli ospiti di Via dei Matti n°0, trasmissione televisiva di Rai 3 condotta da Stefano Bollani. Durante questo programma tv, avrà la possibilità di esibirsi sul palco. E parlerà naturalmente dei suoi prossimi progetti professionali.