Antonello Venditti chi è, età, dove e quando è nato, Simona Izzo, compagne, figli, vita privata, quanti album ha pubblicato.

Dove e quando è nato, età, biografia di Antonello Venditti

Antonello Venditti, all’anagrafe Antonio Venditti, è nato l’8 marzo del 1949 a Olevano Romano, in provincia di Roma. Ha 72 anni. E’ figlio unico. Il padre è un funzionario dello Stato poi viceprefetto di Roma, la madre è professoressa liceale di latino e greco. Antonello Venditti si avvicina alla musica già dalle elementari studiando il pianoforte. Dopo la maturità classica si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza all’Università La Sapienza, laureandosi in legge nel 1973. Prende anche la laurea specialistica in Filosofia del diritto. Durante gli anni del liceo conosce Francesco De Gregori e Carlo Verdone, con cui rimarrà sempre grande amico. Nel 1969 firma il suo primo contratto discografico con la It di Vincenzo Micocci.

Simona Izzo, Monica Leoffredi, il figlio Francesco Saverio: vita privata di Antonello Venditti

Antonello Venditti nel 1975 si sposa con Simona Izzo, attrice, doppiatrice, regista e volto noto della televisione italiana. Dal loro matrimonio, nel 1976, nasce Francesco Saverio, anche lui attore e doppiatore. A Simona Izzo il cantante dedica brani storici come Amici mai, Ricordati di me e Ci vorrebbe un amico. La coppia si separa nel 1978. Tra il 1985 ed il 1994 Antonello Venditti intraprende una relazione con la conduttrice Monica Leoffredi, per la quale ha scritto la canzone Ogni volta. Non si hanno informazioni sulla sua attuale vita privata.

La carriera di Antonello Venditti

L’album di debutto di Antonello Venditti è Theorius Campus, del 1972. L’album è il primo e l’unico del duo formato da Venditti e Francesco De Gregori. Nel disco compaiono Sora Rosa e la più nota Roma Capoccia. Durante gli anni ’70 Venditti è molto attivo artisticamente, pubblicando quasi un album ogni anno. Si impone sulla scena musicale nel 1975 con l’album Lilly. Nel disco compare il brano Compagno di scuola, una canzone sui ricordi del liceo.

Gli anni ’80 di Venditti presentano un registro differente, più romantico e sentimentale, e sicuramente più di successo. Ad aumentare la sua fama è il live al Circo Massimo di Roma del 1983, per i festeggiamenti del secondo scudetto della sua squadra del cuore, la Roma. Per l’occasione Venditti scrive Grazie Roma, ancora oggi brao di chiusura di ogni partita della squadra allo stadio Olimpico. In questi anni fonda anche una sua etichetta, la Heinz Music, con cui pubblica negli anni ottanta: Sotto la pioggia nel 1982, Cuore nel 1984, Venditti e segreti nel 1986.

Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 Antonello Venditti pubblica gli album In questo mondo di ladri e Benvenuti in paradiso. I dischi arrivano a vendere circa un milione di copie, grazie anche a brani come Ricordati di me e Amici mai.

L’8 marzo del 1999 Venditti festeggia i suoi 50 anni all’università La Sapienza di Roma. In quest’occasione ritira il diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito negli nei primi anni ’70. Nel 2000 partecipa come ospite al Festival di Sanremo. Nel 2001, in occasione del terzo scudetto conquistato dalla Roma, Venditti organizza un altro concerto gratuito al Circo Massimo. 1.700.000 persone assistono al concerto, segnando il record italiano di presenze per un evento musicale live.

Nel 2003 esce un nuovo album, Che fantastica storia è la vita. Nel 2009 pubblica un romanzo autobiografico, L’importante è che tu sia felice. Il titolo si rifà a una frase che la madre era solita rivolgergli. Nel 2011 esce l’album Unica, preceduto dal brano Unica (Mio danno ed amore). Nel 2015 esce l’album Tortuga e l’anno successivo Venditti pubblica il suo secondo libro, Nella notte di Roma.

Quanti album ha pubblicato Antonello Venditti?

La carriera artistica di Antonello Venditti, oltre che di successo, è stata anche molto intensa. Se si calcolano gli album in studio, i live e le raccolte, il cantante ha pubblicato circa 48 album. Venditti nella sua carriera ha venduto oltre 30 milioni di copie.