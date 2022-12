Antonino Cannavacciuolo chi è, età, dove e quando è nato, vita privata, moglie, figli, Masterchef, biografia e carriera. Lo chef Antonino Cannavacciuolo è tra i giudici della nuova stagione di Masterchef Italia. La dodicesima edizione del talent è in onda su Sky a partire dal 15 dicembre, ogni giovedì sera dalle 21:15.

Dove e quando è nato, età, biografia di Antonino Cannavacciuolo

Antonino Cannavacciuolo è nato il 16 aprile del 1975 a Vico Equense, in provincia di Napoli. Ha 47 anni. Studia presso la locale scuola alberghiera, I.S.I.S. F. De Gennaro, dove suo padre, anch’egli cuoco, ha insegnato. Consegue l’Attestato di Cucina nel 1994. Dopo alcune esperienze nella penisola sorrentina, segue periodi di stage in due ristoranti francesi nella regione dell’Alsazia, l’Auberge dell’Ile di Illhaeusern e il Buerehiesel di Strasburgo. Cannavacciuolo ha avuto modo di lavorare anche nel ristorante del Grand Hotel Quisisana di Capri, quando la cucina era sotto la consulenza di Gualtiero Marchesi.

Moglie, figli, Instagram, curiosità, vita privata di Antonino Cannavacciuolo

Lo chef è sposato dal 2005 con Cinzia Primatesta. La coppia ha due figli: Lisa, nata nel 2008 e Andrea, nato nel 2013. Profilo Instagram: antoninochef.

L’hobby preferito di Cannavacciuolo è la pesca: “È il mio yoga. Quando posso mi distraggo proprio così: pesco con canne lunghe e sottili, sul lago. E recupero tutte le energie”, ha raccontanto in un’intervista a Vanity Fair. E’ un grande tifoso del Napoli. Cannavacciuolo ha scritto diversi libri di ricette: In cucina comando io (2013), Pure tu vuoi fare lo chef? (2014), Il piatto forte è l’emozione. 50 ricette dal Sud al Nord (2016), Mettici il cuore. 50 ricette per la cucina di tutti i giorni (2017), A tavola si sta insieme. I menu d’autore per le tue serate in compagnia (2018).

La carriera di Antonino Cannavacciuolo

Nel 1999 lo chef assume la gestione della dimora storica Villa Crespi, a Orta San Giulio sul Lago d’Orta, di cui ricopre il ruolo di chef patron. Nel 2003 Cannavacciuolo riceve la prima stella Michelin e nel 2006 gli viene conferita la seconda. Dal 2012 Villa Crespi, dotata di hotel e ristorante, è entrata nel circuito Relais & Châteaux.

Lo chef fa il suo esordio in televisione nel 2013 con il programma Cucine da incubo, versione italiana del programma di Gordon Ramsay. Per la stagione 2015-2016 lo chef viene scelto come quarto giudice nel programma Masterchef Italia, al fianco di Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Carlo Cracco. Nel 2015 Cannavacciuolo apre un locale nel centro della città di Novara, il Cannavacciuolo Café & Bistrot.