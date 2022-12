Antonino Spinalbese è stato costretto a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. L’ex compagno di Belen Rodriguez è uscito temporaneamente per motivi di salute: da qualche giorno lamentava forti dolori al coccige dovuti a una cisti. La produzione ha deciso di farlo uscire per permettergli di curarsi. L’ex hair stylist probabilmente dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per la rimozione della cisti: per questa ragione tornerà nella Casa di Cinecittà non subitissimo.

Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese lascia la Casa per motivi di salute

Agli altri concorrenti, Antonio aveva spiegato che i dolori erano diventati insopportabili. La sua uscita coincide con il ritorno al GfVip di Ginevra Lamborghini, squalificata a ottobre per episodi di bullismo nei confronti di Marco Bellavia. La giovane tornerà ufficialmente solo per qualche giorno di vacanza. Poi chissà se il Grande Fratello deciderà di farla restare. Lei ed Antonino non hanno mai nascosto di avere un feeling speciale. Il Gf Vip stasera andrà in onda eccezionalmente di sabato. Antonino aspetterà l’arrivo di Ginevra prima di lasciare la Casa?

Chi è Antonio Spinalbese

Antonio Spinalbese ha 27 anni. Ha mollato il vecchio lavoro di hairstylist per diventare fotografo. Oggi conta oltre centomila follower su Instagram. La scelta è arrivata proprio a seguito della conoscenza con Belen Rodiguez. I due sono stati insieme e dalla loro unione è nata la figlia Luna Marie. Tre mesi dopo la nascita della figlia però, la coppia ha annunciato di essere in crisi.

Il giovane fotografo e influencer ha lasciato il prestigioso salone di Aldo Coppola proprio per seguire il suo sogno d’amore con la Rodriguez. A proposito di questa scelta, Antonio aveva spiegato: “E’ finita una esperienza professionale, ho cercato qualcosa di diverso dentro di me che avrei potuto esprimere con la stessa passione e ho pensato alla fotografia. Non lascio il lavoro per cui ho studiato ma me la sono sentita di ripartire altrove”.