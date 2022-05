Antonio Caprarica chi è, età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, Rai, carriera e biografia

Chi è Antonio Caprarica: età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, Rai, carriera e biografia del giornalista che oggi, 11 maggio, sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1.

Dove e quando è nato, età e biografia di Antonio Capranica

Antonio Caprarica è nato a Lecce il 30 gennaio del 1951 (età 71 anni). Ha frequentato prima il liceo classico e successivamente si è laureato in filosofia presso l’Università La Sapienza di Roma e con una tesi dedicata alla relazione tra etica ed economia di Adam Smith.

La carriera

Ha avviato la sua carriera da giornalista nel 1976 lavorando nel settimanale Mondo Nuovo dal 1989 è entrato in Rai dove si è occupato di politica estera. Nel 1993 viene trasferito a capo dell’ufficio di corrispondenza Rai di Mosca, sotto la presidenza di Boris Eltsin. Intervista Gorbaciov e si reca a Groznyj, capitale della Cecenia. Nel 1997 si sposta a Londra, occupando lo stesso incarico di capo ufficio di corrispondenza per la Rai. Dopo nove anni nel Regno Unito, nel marzo 2006 viene posto a capo della sezione Rai di Parigi.

Ritornato in Italia nel novembre 2006, viene nominato direttore del Giornale Radio Rai e di Rai Radio Uno, incarichi che mantiene sino ad agosto 2009. Nel settembre 2010 ritorna nella sede di corrispondenza britannica della Rai. Nel 2012 commenta insieme a Claudio Icardi la cerimonia d’apertura dei Giochi della XXX Olimpiade. Il 18 dicembre 2013 lascia la Rai a causa, a suo dire, di “pressioni con metodi inammissibili e offensivi”.

Nel novembre 2014 approda al nuovo canale albanese in lingua italiana Agon Channel in qualità di responsabile news, conducendo il telegiornale e due programmi di attualità sociale e internazionale; lascerà l’incarico il 16 dicembre, imputando la decisione alla carenza di mezzi tecnici, strutture e all’esiguità del numero di collaboratori a disposizione per realizzare un notiziario.

Moglie, figlie e vita privata di Antonio Caprarica

Per quanto riguarda la vita privata non sappiamo molto. E’ sposato con la pianista Iolanta Miroshnikova. I due si sono conosciuti nella città di Mosca durante una serata all’ambasciata italiana ma non sappiamo se abbiano anche dei figli.