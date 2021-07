Antonio Conte corteggiato da Sky: offerta per l’ex tecnico dell’Inter come ospite per Champions e Premier (foto ANSA)

Antonio Conte, senza panchina, potrebbe diventare l’ospite più prestigioso di Sky per la prossima stagione. L’ex allenatore dell’Inter campione d’Italia ha ricevuto una proposta dall’emittente satellitare, che gli ha offerto un posto da ospite speciale per la prossima stagione. La collaborazione dovrebbe riguardare eventi internazionali importanti, come la Champions League o anche partite di alto livello del calcio inglese.

Antonio Conte senza panchina

Nell’accordo di risoluzione firmato con l’Inter è stata inserita una clausola che non permette ad Antonio Conte di allenare in Italia fino alla fine dell’anno, poi potrà accasarsi dove meglio riterrà. La destinazione più probabile è la Premier League. Per il tecnico si sono fatte avanti varie nazionali europee, ma soprattutto si è interessata Sky. La proposta a Conte è di farne un ospite speciale. L’ex tecnico dell’Inter, per la sua caratura, non sarà un opinionista abituale.

Sky e l’offerta ad Antonio

