Antonio Diodato chi è: moglie, figli, vita privata, Levante, peso, altezza, età e carriera del cantante

Chi è Antonio Diodato: moglie, figli, vita privata, Levante, peso, altezza, età e carriera del cantante. Diodato è nel cast dell’Eurovision 2022 in corso a Torino. Lo scorso anno, la manifestazione musicale fu vinta dai Maneskin. Quest’anno, l’Italia è rappresentata da Mahmood e Blanco, vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Diodato

Antonio Diodato, conosciuto semplicemente come Diodato, è un cantautore italiano, vincitore del Festival di Sanremo 2020 con il brano Fai rumore. E’ nato il 30 agosto 1981 (età 40 anni), Aosta. Non abbiamo informazioni precise sul suo peso e sulla sua altezza.

La moglie e i figli, la vita privata di Diodato

Partiamo dal presupposto che il cantante è molto riservato sulla sua vita privata. Infatti non è mai al centro delle notizie di gossip. Non sappiamo se è sposato. Ma non dovrebbe esserlo. Così come, non dovrebbe avere figli. L’unica cosa che sappiamo su Diodato è che ha avuto una relazione sentimentale con la collega Levante.

La carriera di Diodato

Riportiamo i singoli del cantante ricordando il suo successo a Sanremo 2020 con il brano Fai rumore. Tutti i singoli di Diodato dal 2013 a oggi.