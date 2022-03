Antonio Giuliani chi è: dove e quando è nato, età, altezza, moglie, figli, carriera

Il comico Antonio Giuliani è uno degli ospiti di Stasera tutto è possibile. Dove e quando è nato? Quanti anni ha? Chi è la moglie? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Antonio Giuliani

Antonio Giuliani è un comico, cabarettista e attore italiano. E’ nato l’11 gennaio 1967 (età 55 anni) nel quartiere Primavalle di Roma. E’ alto 168 cm per un peso forma di 60 kg.

Qualche tempo fa in un’intervista Giuliani raccontò come si avvicinò al mondo dello spettacolo:

“Ho lavorato per tanti anni in cantiere, questa cosa mi ha aiutato nell’educazione e nel rispetto. L’ora di pausa finiva sempre per durare 2 perché mi chiedevano di fare le imitazioni. Un architetto mi ha chiesto una sera di andare a fare una serata nel suo ristorante e da lì è iniziata la mia carriera. La svolta? Quando è uscito fuori il programma Stasera mi butto, sono stato eliminato subito ma all’epoca facevo le imitazioni, dopo ho iniziato a scrivere dei monologhi e da lì… Il cabaret non era un lavoro, mia madre credeva facessi il ladro”.

La moglie e i figli, la vita privata di Antonio Giuliani

Non abbiamo molte informazioni sulla vita privata di Antonio Giuliani. Sappiamo solamente che è felicemente sposato, da molti anni, con Alessia. Antonio e Alessia hanno avuto un figlio nel 2008. Sappiamo poco di lui, dal punto di vista della vita privata, perché non è mai al centro delle notizie di gossip.