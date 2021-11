Antonio Martino chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, laurea, biografia e carriera. Il politico ed economista Antonio Martino è ospite questa sera 15 novembre del programma Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro è in onda su Rete4 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, laurea, biografia di Antonio Martino

Antonio Martino è nato a Messina il 22 dicembre del 1942. Ha 78 anni. E’ figlio del politico Gaetano Martino, promotore dell’Unione europea, e di Alberta Stagno d’Alcontres. Si laurea in giurisprudenza all’Università di Messina nel 1964 e viene nominato, a seguito di una selezione a livello europeo, “Harkness Fellow of the Commonwealth Fund” per il biennio 1966-1968, specializzandosi a Chicago. Per molti anni ha tenuto il corso di Storia e politica monetaria presso la facoltà di Scienze politiche della Università di Roma La Sapienza. È stato docente di economia dell’Università LUISS di Roma e preside dal 1992 al 1994.

Moglie, figli, dove vive, curiosità, vita privata di Antonio Martino

Martino è molto riservato riguardo la sua vita privata. E’ sposato con Carol Erickson ma non si hanno informazioni riguardo eventuali figli. Martino vive a Roma.

Dal 2014 è segretario del comitato scientifico della Fondazione Italia USA e dal 2021 è presidente onorario dell’Istituto Milton Friedman. Dello stesso Milton Friedman era stato amico ed allievo all’Universita di Chicago. Dal 1988 al 1990 è stato presidente della Mont Pelerin Society, l’organizzazione internazionale fondata da Friedrich von Hayek che raccoglie molti economisti liberali.

La carriera di Antonio Martino

Nel 1993 Martino è tra i fondatori di Forza Italia. Eletto alla Camera dei deputati nel 1994, è Ministro degli affari esteri nel primo Governo Berlusconi (carica già ricoperta da suo padre) dal maggio 1994 al gennaio 1995. Viene riconfermato deputato nel 1996 e poi nel 2001 col sistema proporzionale nella lista di Forza Italia in Sicilia.

Dal 2001 al 2006 ricopre la carica di Ministro della difesa (Governi Berlusconi II e III).

Nelle elezioni politiche del 2006 Martino viene rieletto alla Camera dei deputati nel collegio “Sicilia 2” in Forza Italia e viene riconfermato alla Camera per la XVI legislatura nel 2008 nella lista del PdL nel collegio Sicilia 2. Dopo 24 anni trascorsi ininterrottamente in Parlamento non si ricandida alle elezioni politiche del 2018.

