Antonio Medugno chi è, età, altezza, Uomini e Donne, sorella, fidanzata, figli, TikTok, Instagram, vita privata. E’ diventato molto conosciuto per il popolo dei social (soprattutto TikTok). Andiamo a conoscerlo meglio.

Dove e quando è nato, età, altezza: la biografia di Antonio Medugno

Antonio Medugno è nato a Napoli nel 1998. Ha dunque 23 anni ma non si conosce la data di nascita esatta, per cui non si può nemmeno risalire al suo segno zodiacale. E’ alto 1,85 metri, ha capelli e occhi castani.

Fidanzata, sorella, figli: la vita privata di Antonio Medugno

Non si hanno notizie sulla vita sentimentale di Antonio Medugno. Non si sa se abbia una fidanzata, da escludere totalmente anche la presenza di figli.

Si sa di più della sua famiglia: è il più grande di tre fratelli. Ha una sorellina molto più piccola (9 o 10 anni) e un fratello con 3 anni in meno. Vive nella sua Napoli, e ha un rapporto stupendo con il padre, tanto che quando ne ha parlato pubblicamente l’ha sempre definito “un idolo”.

Antonio Medugno a Uomini e Donne

Forse non tutti lo ricordano, ma Antonio ha partecipato a Uomini e Donne nel 2019. Faceva parte dei corteggiatori dell’allora tronista Clarissa Marchese.

TikTok, Instagram, carriera di Antonio Medugno

E’ stata proprio la sorella a farlo conoscere al mondo di TikTok, nel quale si è affermato da subito con un numero incredibile di followers. Naturalmente ha anche un account ufficiale su Instagram.

Fin da piccolo la sua passione è stata la moda: da circa quattro anni lavora come modello, calcando le passerelle di brand affermati come Richmond, Moschino e altri.