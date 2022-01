Antonio Mezzancella chi è: dove e quando è nato, età, vita privata, carriera moglie e figli

Antonio Mezzancella sarà uno degli ospiti di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno. Ma cosa sappiamo su Antonio Mezzancella? Dove e quando è nato? Cosa sappiamo della sua carriera e della sua vita privata? Ecco tutte le informazioni su Mezzancella.

Dove e quando è nato, età, biografia e carriera di Antonio Mezzancella

Antonio Mezzancella è nato a Perugia, in Umbria, il 2 giugno 1980, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Mezzancella ha quindi 31 anni. La sua passione per le imitazioni e le sue doti canore lo hanno portato ad esibirsi prima in alcuni villaggi turistici e poi in tv.

Il suo esordio più noto sul piccolo schermo è con una partecipazione al programma Quelli che il calcio, ma il successo arriva con il talent show Mediaset Tu sì que vales, nel 2015. Antonio Mezzancella non vince ma riscuote un grande apprezzamento da parte del pubblico.

La vittoria ad un talent, un altro, arriva invece durante l’ottava edizione di Tale e quale show, su Rai1. Nel 2019 partecipa anche alla fase Torneo dei Campioni della nona edizione dello stesso programma. Da allora la sua popolarità esplode e lui viene spesso ospitato in programmi televisivi. Oggi è coach dello stesso programma condotto da Carlo Conti.

Alle partecipazioni in tv l’imitatore alterna quelle in radio: viene chiamato come speaker da diverse emittenti e conduce il programma di Rai Radio2 Tutti nudi.

Moglie, figli, fidanzata e vita privata di Antonio Mezzancella

Antonio Mezzancella è fidanzato con la ballerina Giorgia Manci, conosciuta nel 2016 dietro le quinte di Tale e Quale Show. Antonio ha anche due figlie, Chiara e Laura, nate rispettivamente nel 2009 e nel 2011, avute da un precedente matrimonio.