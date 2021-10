Chi è Antonio Monda: età, curriculum, vita privata dello scrittore e direttore della Festa del Cinema di Roma, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata di venerdì 8 ottobre.

Dove e quando è nato: biografia di Antonio Monda

Antonio Monda nasce a Velletri il 19 ottobre 1962, sotto il segno zodiacale della Bilancia. La sua città di adozione però è Roma, dove il padre si trasferì per esercitare la professione di avvocato.

Antonio Monda ha frequentato il Liceo Massimo e si è laureato in Giurisprudenza alla Sapienza. È nipote, da parte materna, di Riccardo Misasi, democristiano ed ex ministro della Pubblica Istruzione e del Mezzogiorno.

Appassionato di Cinema e Spettacolo, Monda è docente presso il Television Department della New York University e collabora a varie testate giornalistiche, tra le quali La Repubblica, La Stampa, Vogue, RAINews 24 e RaiPlay.

Antonio Monda: i libri

Il suo romanzo d’esordio è L’Assoluzione, incentrato sul tema della presunzione d’innocenza e l’etica del diritto.

In seguito Monda ha dato vita a un ciclo letterario di dieci libri ambientati a New York nel ventesimo secolo. Il primo romanzo della serie è L’America non esiste, vincitore del premio Premio Cortina d’Ampezzo, ambientato negli anni ’50.

Seguono La casa sulla roccia (anni sessanta), Ota Benga (anni dieci), L’indegno (anni settanta), L’evidenza delle cose non viste (anni ottanta), Io sono il fuoco (anni quaranta), Nel territorio del diavolo (anni novanta) e Il principe del mondo (anni venti).

Moglie e figli: la vita privata di Antonio Monda

Dal 1994 Antonio Monda vive e lavora a New York insieme alla moglie Jacqueline Greaves. Li uniscono l’amore comune per la cultura, la letteratura e l’arte.

La coppia ha tre figli: Ignazio, Caterina e Marilù. Quest’ultima ha deciso di seguire le orme del padre ed è conosciuta in America per aver scritto la saga fantasy L’eredità dell’ombra nel 2012.

Il loro appartamento su Central Park West è uno dei più importanti salotti culturali newyorkesi, frequentato abitualmente da personalità come Meryl Streep, Al Pacino, Tom Hanks, Don DeLillo, Bernardo Bertolucci, Derek Walcott, Paul Auster, Martin Scorsese, Philip Roth e Arthur Miller.