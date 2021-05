Chi è Antonio Padellaro età, altezza, moglie, figli, vita privata, Instagram, vero nome, biografia e carriera del giornalista. Padellaro sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Piazzapulita. Trasmissione televisiva che va in onda in prima serata su La7.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Antonio Padellaro

Il giornalista è nato a Roma il 29 giugno 1946 (età 74 anni). In una recente intervista, ha dichiarato di amare la città dove è nato e di non voler vivere altrove. Non ha un nome d’arte, è conosciuto con il suo nome di battesimo. Non abbiamo alcuna informazione sul suo peso e sulla sua altezza.

La moglie, i figli: vita privata di Antonio Padellaro

Dobbiamo dire che non sappiamo molto della sua vita privata. Padellaro è molto riservato e lo conosciamo soprattutto per le sue opinioni sul mondo della politica. Ma in molte interviste, ha parlato dei suoi figli. Quindi non sappiamo se è sposato o meno ma sappiamo che ha due figli (Matteo e Giacomo) e che li ama moltissimo.

Antonello Padellaro ha Instagram? O utilizza solamente Facebook?

Padellaro non ha un profilo Instagram ufficiale. Esiste un profilo Instagram a suo nome ma non è gestito da lui perché non ha post e soprattutto non ha la spunta blu (quindi non è verificato). Padellaro ha un profilo Facebook che è veramente seguito. Attualmente ha quasi 60mila iscritti.