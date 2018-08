NAPOLI – E’ morto giovedì 23 agosto a Napoli l’attore Antonio Pennarella, noto al grande pubblico sopratutto per avere interpretato il ruolo di Nunzio Vintariello [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] nella soap opera italiana Un posto al sole. Pennarella aveva 58 anni ed era malato da tempo.

Nato a Napoli il 27 maggio del 1960, Pennarella aveva lavorato in teatro e al cinema, passando per la televisione. Aveva recitato in diverse fiction italiane da La squadra a Provaci ancora prof.

E’ stato però con la soap Un posto al sole che era riuscito a farsi conoscere al grande pubblico e ad aumentare a propria popolarità. Qui aveva interpretato il ruolo del boss Nunzio Vintariello, nonno del giovane Nunzio Cammarota.