Antonio Pisu chi è, età, carriera, vita privata del figlio di Raffaele Pisu e di Leda Martellini

Chi è Antonio Pisu, l’attore, regista e sceneggiatore che oggi, lunedì 12 aprile, sarà ospite del salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, il programma che va in onda alle ore 14 su Rai Uno.

Antonio Pisu, età e carriera

Antonio Pisu nasce a Carrara il 31 luglio 1984 ed ha 36 anni. Il suo segno zodiacale è quello del Leone. Antonio è figlio dell’attore e conduttore televisivo Raffaele Pisu morto recentemente, nonché nipote di Mario Pisu.

Nel 2004 segue un corso di tecniche cinematografiche presso Officina Film dove conosce il regista Mirko Locatelli per cui reciterà nel film Come Prima. Successivamente si trasferisce a Roma dove decide di seguire un corso avanzato di doppiaggio partecipando a lavori come Hotel Meina di Carlo Lizzani e La Figlia di Elisa di Stefano Alleva.

Nel 2006 partecipa come attore alla trasmissione televisiva di Rai1 Al Posto tuo e ottiene un ruolo nel film diretto da Emanuele Barresi Non c’è più niente da fare. L’anno successivo è impegnato nella tournée dello spettacolo Delitto Perfetto.

Nel 2008 vince un provino per interpretare il ruolo di Cicci Dalmastri nel film Il papà di Giovanna di Pupi Avati e successivamente sarà protagonista della campagna pubblicitaria Škoda.

Dal 2009 al 2014 Antonio Pisu è impegnato in moltissimi spettacoli teatrali. Ha partecipato ad altre trasmissioni televisive come Domenica in, I soliti ignoti e Applausi e ha interpretato un ruolo nella fiction Benvenuti a Tavola 2 ed anche alcuni spot.

Nel 2014 Antonio Pisu è ideatore e attore di una serie televisiva dal titolo Low Budget in onda su Studio Universal e successivamente acquistata da Rai4.

Nel 2015 fonda l’associazione culturale Novre che produrrà diversi spettacoli da lui scritti e interpretati, rappresentati nei teatri di tutt’Italia. Nello stesso anno viene scelto come interprete per il film Quando sarò bambino diretto dal giovane regista Edoardo Palma.

Con l’aiuto del fratello Paolo Rossi, imprenditore bolognese appassionato di cinema, fonda nel 2016 la casa di produzione Genoma Films. La casa produrrà il film Nobili Bugie da lui scritto e diretto e che vede tra gli interpreti Claudia Cardinale, Giancarlo Giannini e il padre Raffaele Pisu.

Antonio Pisu, vita privata e moglie

Per quanto riguarda la sua vita privata, Antonio è molto riservato e non sappiamo se abbia una moglie o una fidanzata. Sua mamma è Leda Martellini, l’ex moglie di suo padre Raffaele Pisu.

Antonio Pisu e il fratello Paolo Rossi Pisu

Raffaele Pisu, il padre di Antonio, è morto all’età di 94 anni nel luglio del 2019. Era stato uno dei volti iconici di Striscia la notizia, oltre che un grande interprete di film e commedie che hanno fatto la storia del cinema italiano.

Solamente da quattro anni aveva scoperto di avere un figlio, Paolo Rossi Pisu, nato da una relazione con una donna conosciuta nel riminese. I due si incontrarono mentre girava la commedia “L’ombrellone” di Dino Risi. Paolo è nato nel luglio del 1966 e si è aggiunto alla famiglia. I due fratelli hanno deciso subito di lavorare insieme fondando la Genoma Films.