ROMA – Antonio Razzi ci casca in pieno. Le Iene organizzano uno scherzo all’ex senatore che si è lamentato sui giornali di non aver ricevuto nessuna telefonata da Silvio Berlusconi e di essere stato escluso dalla corsa alle elezioni senza nessun motivo apparente.

Razzi, come mostra il video rilanciato dal TgCom (clicca qui per vederlo) viene ingannato da un imitatore del Cavaliere che fissa, parlando al telefono con il politico, un appuntamento con lui per colazione.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

L’ex senatore parte da Roma e arriva a Linate. Qui viene ricevuto da un autista che si mette sulle tracce di Berlusconi. Da Linate, l’auto porta Razzi ad Arcore. Qui, il “finto Silvio” lo chiama dicendogli di raggiungerlo nella sua casa al mare a Lesa. Niente da fare però: anche qui il finto-presidente non c’è: a Razzi viene fatto credere che si sia spostato a Mediaset per un’intervista da Barbara D’Urso.

Dopo Mediaset, a Razzi allora viene chiesto di raggiungere Berlusconi a Saint Moritz. A questo punto l’ex senatore rimasto bloccato in auto per ore perde le staffe e comincia ad imprecare. Alla fine due Iene raggiungono la vittima e gli rivelano che si tratta di uno scherzo. Razzi dice ridendo di essere “rimasto senza parole”.