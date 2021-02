Antonio Zequila e Dayane Mello, lui rivela a Pomeriggio 5: “Abbiamo avuto un flirt telefonico”

Antonio Zequila ha avuto una relazione con Dayane Mello? E’ stato lo stesso attore a parlare di un presunto flirt con la modella brasiliana con la quale ha convissuto, insieme agli altri coinquilini, nella casa del Grande Fratello Vip.

Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, su Canale 5, Antonio Zequila ha parlato di un “flirt telefonico”. Interpellato dalla conduttrice, ha detto di aver passato con Dayane Mello “due ore e mezzo al telefono” la prima volta che si sono sentiti.

Zequila: “Ho offerto a Dayane una parte nel mio film”

“Io ho offerto a Dayane un ruolo da protagonista al mio fianco, avrebbe interpretato un’ex modella che era l’assistente del detective interpretato da me. Ci sarebbero state anche scene di nudo, rapporti d’amore tra noi due, anche più di una. Lei era molto contenta di fare il film. Poi a causa del Covid non abbiamo potuto girare. Però ci siamo continuati a sentire. Lei è venuta a Sorrento, il 22 giugno, perché doveva fare delle foto, mi ha invitato in barca, ma non ci sono potuto andare perché ero a Roma per lavoro”, ha raccontato Zequila.

Zequila e Dayane Mello: l’idea del viaggio insieme alle Maldive

E poi è saltata fuori anche l’idea di fare un viaggio insieme alle Maldive. “Io venivo dalla Casa del Grande Fratello Vip, ero sotto stress e volevo fare un viaggio. Lei mi ha detto: ‘Vengo anche io’. Non siamo più andati per il Covid”.

Per quanto riguarda il presente, Zequila ha detto: “Auguro a Dayane di vincere il Grande Fratello e magari festeggiamo insieme alle Maldive!”. Si attende la conferma – o la smentita – della diretta interessata.