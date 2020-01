ROMA – Confronto tra Valeria Marini e Antonio Zequila al Grande Fratello Vip. “Eccolo qui ‘o ces*o” esordisce la showgirl appena rivede Zequila. “Io ti sembro un ces*o?” chiede lui. “Siete stati molto offensivi senza motivo, avete dato un bruttissimo esempio” attacca la Marini, ma Zequila è pronto a replicare: “Per quello mi sono scusato però anche tu hai dato un brutto esempio quando hai detto che non mi conoscevi”. La showgirl però continua a negare che tra loro ci sia stato un flirt come invece ribadisce l’attore.

“Io giuro sulla vita di mio padre che è morto poco tempo fa che nel ’91 ho conosciuto Valeria Marini che iniziava a fare la modella. Non mi far passare per bugiardo: maleducato ok, ma non bugiardo. Tu sei stata bugiarda perché tu venivi a casa mia ospite” dice Zequila, per poi aggiungere: “Dai che ti ho dato pure io il numero di Ivana Trump”. Ma la versione della showgirl è molto diversa: “No, lo conoscevo, l’ho conosciuto, mi ha corteggiato ma no”. (fonte GRANDE FRATELLO VIP)