Antonio Zequila, la frase su Patrick: "Sfondagli il cranio a quel biondo..."

ROMA – Nella serata di lunedì 27 gennaio, al termine della settima puntata del Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza e Antonio Zequila, avrebbero espresso frasi poco piacevoli su Patrick Ray Pugliese.

Michele Cucuzza non avrebbe preso bene la nomination di Patrick. Una mossa che ha fatto sbottare il giornalista. Secondo alcuni utenti di Twitter, Cucuzza, saputo della nomination, avrebbe affermato: “Quello lo sistemo io”. Ed inoltre avrebbe si sarebbe accordato con Zequila per nominare Andrea Montovoli, mossa vietata nel reality. Ma chi ha superato i limiti è stato proprio Antonio Zequila.

I follower infatti hanno segnalato, questa mattina, un’altra presunta frase di Antonio Zequila che, se fosse accertata, potrebbe avere delle conseguenze. L’attore, riferendosi a Patrick, avrebbe detto a uno dei tre super boys entrati ieri nella Casa: “Dagli un pugno in testa a quel biondo lì, sfondagli il cranio”. Su Twitter è partita subito una sorta di petizione per far squalificare Zequila. C’è chi ha scritto: “Avete squalificato Salvo, adesso prendete provvedimenti”, e ancora: “Frasi inqualificabili”. (Fonte: GRANDE FRATELLO VIP)