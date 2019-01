ROMA – Il primo concorrente di “Apri e vinci”, il nuovo quiz di Rai Due condotto da Costantino della Gherardesca, è… un ex concorrente (e campione) de “L’Eredità”. Parliamo di Salvatore che tra l’altro (e parliamo del 29 dicembre) diventò molto popolare per aver urlato un “Silvia ti amo” durante la fase finale (la “ghigliottina”) del quiz di Rai Uno. A notare tutto è stato un account Twitter “DipendenteRai” specializzato proprio nel monitorare tutto ciò che avviene in Rai.

Al tweet di “DipendenteRai”ha risposto direttamente la produzione di “Apri e vinci”: “Il programma è stato registrato più di un mese fa. La partecipazione del concorrente al programma di Rai1 è pura casualità!”.

Ma il dubbio resta: quali sono i limiti di partecipazione ai quiz della “Rai”? E inoltre, come sottolinea anche TvBlog, tutto questo “rischia di minare la verosimiglianzadi ‘Apri e vinci’ e il suo presupposto narrativo (la liceità della partecipazione la diamo per scontata). Effettivamente trovarsi alla prima puntata un volto già immortalato in un game show non è proprio il massimo”.