Aras Senol, attore celebre per il suo ruolo di Cetin in Terra Amara, è tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. L’attore sarà presente in studio insieme alla fidanzata Eylül Şahin. Scopriamo qualcosa in più su questo incredibile attore.

Aras Senol età, breve biografia e carriera

Nato a Istanbul il 4 luglio 1993, Senol ha 30 anni. Dopo aver iniziato la sua carriera come atleta, Aras Senol ha presto scoperto la sua vera passione per la recitazione. Laureatosi in Belle Arti presso l’Università di Yeditepe, ha fatto il suo debutto sul palcoscenico nel 2016 con la commedia teatrale “Iki Efendinin Uşağı”. Da lì, il suo talento ha catturato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, portandolo a esibirsi in festival teatrali in diversi paesi, incluso l’Italia.

Ma è stato il suo ruolo in “Terra Amara” a lanciare definitivamente la carriera di Senol. Nella serie TV, interpreta il ruolo di Çetin Ciğerci, un personaggio che ha rapidamente conquistato il cuore degli spettatori grazie alla sua interpretazione magistrale e al suo carisma innegabile. La popolarità della serie ha reso Senol una star internazionale, e la sua performance è stata acclamata dalla critica e dal pubblico.

Oltre al successo di “Terra Amara”, Aras Senol ha continuato a consolidare la sua carriera con una serie di progetti cinematografici e televisivi. Dal cortometraggio “The Journey” alla serie web “Askimiz Yeter”, Senol dimostra di essere un artista versatile e talentuoso, pronto a sfidare se stesso e a esplorare nuove sfaccettature della sua arte.

Vita privata: la fidanzata Eylül Şahin

Al di fuori del set, Aras Senol conduce una vita discreta. È legato sentimentalmente a una ragazza di nome Eylül, con la quale condivide una relazione stabile e appassionata. La sua fidanzata è una talentuosa artista con una passione per la musica, e condivide con Senol la gioia di una relazione felice e appagante. Nonostante la sua dolce metà nella serie TV sia interpretata dall’attrice Selin Genc, tra Senol e Genc non c’è mai stato nulla di romantico.

Su Instagram, Aras condivide regolarmente momenti della sua vita personale e professionale con i suoi quasi 73mila follower.