ROMA – Il segretario Pd Nicola Zingaretti ospite a L’Aria che Tira su La7 parla dell’ipotesi di candidare il fratello Luca, il famoso attore che interpreta Montalbano.

Myrta Merlino lo chiede, scherzando, al neo presidente del Pd che, ridendo, risponde: “Conoscendolo non accetterebbe mai ma si preoccupa per lui e lo chiama tutte le sere”.

Zingaretti, nei giorni scorsi ha presentato il logo per le elezioni europee e, a proposito del Pd, ha detto: “Non date le armi alle persone, dategli il lavoro, se siete capaci. I dati economici del Paese sono drammatici. Penso in particolare a chi governa, al ministro Salvini, ma non solo”, ha premesso Zingaretti.

Al sole di primavera della terrazza del Nazareno, la sede che intende lasciare, Nicola Zingaretti ha presentato il logo per le elezioni europee, per “una lista aperta”. “Possiamo vincere, è un esperimento, una sfida”, ha detto il segretario Pd prima di svelare assieme a Carlo Calenda il simbolo: sopra il Pd bianco-rosso-verde, in mezzo, rosso, il Partito socialista europeo (Pse), sotto il blu e le 12 stelle dell’Ue di Siamo Europei.

Fonte: La7