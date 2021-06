Arianna Bergamaschi chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Disney e carriera

Chi è Arianna Bergamaschi, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Disney e carriera. Arianna Bergamaschi infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nata, età e biografia di Arianna Bergamaschi

Arianna Bergamaschi è nata a Milano l’11 settembre del 1975 e ha 45 anni di età. E’ una cantante, attrice teatrale e conduttrice televisiva italiana. Figlia d’arte, la madre è la cantautrice Graziella Caly. Durante l’infanzia, fino ai 12 anni, partecipa a numerose campagne pubblicitarie. Giovanissima partecipa a Fantastico 2 e 3, allo sceneggiato Rai I Promessi Sposi del 1989 e inizia a studiare danza con Brian e Garrison.

Nel 1990 Arianna Bergamaschi viene scelta come cantante testimonial Disney per l’Italia. Con l’azienda statunitense firma un contratto quinquennale, durante il quale incide 4 album e diverse compilation. In questo periodo il settimanale Topolino le affida la rubrica Il filo di Arianna. Quindi è ospite in numerosi programmi televisivi: Big!, Disney Club, Fantastico 1990 e 1991, Domenica in, Telethon, Piacere Raiuno, Superclassifica Show e molti altri.

Marito, figli e vita privata di Arianna Bergamaschi

Per quanto riguarda la sua vita privata, Arianna Bergamaschi è molto riservata ma sappiamo che è sposata con il grande amore della sua vita Olivier Francois. Dopo 7 anni di fidanzamento i due si sono sposati nel 2014. Lui è un manager francese e la coppia nel 2016 ha avuto un figlio.

Arianna Bergamaschi e le collaborazioni internazionali

Dopo anni di tv e di musica, Arianna Bergamaschi nel 2015 fa uscire il singolo Adesso O Mai, in duetto con Shaggy con cui gira il relativo videoclip. Nel 2016 si esibisce a Detroit durante le Presidenziali di Hillary Clinton. In tale occasione duetta con Michael Bolton sulle note della celebre The Prayer. Durante il periodo estivo esce il singolo Who Did You Love, insieme al rapper statunitense Flo Rida.

Poi partecipa al For Every Child, progetto ideato da David Guetta e Yoko Ono per l’Unicef, duettando virtualmente ed insieme ad altri artisti, con John Lennon. Nel 2017 interpreta con Will.i.am, leader dei Black Eyed Peas, il brano Mona Lisa Smile di cui esce anche il videoclip ambientato al Louvre. Nel 2018 esce il suo nuovo singolo All for you seguito dall’uscita del videoclip. Il brano è stato prodotto in collaborazione con Joe Vulpis, storico autore di Lady Gaga. Nell’estate 2019 esce con il singolo Bella vita in duetto con Shaggy. Il brano nel novembre dello stesso anno diventa colonna sonora dello spot della compagnia telefonica 3 per 4 mesi.