Arianna David chi è: età, biografia, vita privata, marito, figli e curiosità

Arianna David, celebre giornalista televisiva, attrice ed ex vincitrice di Miss Italia nel 1993, è nata a Roma il 3 giugno 1973 (49 anni). Ha intrapreso la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 1991, subito dopo aver completato gli studi al liceo artistico. Il suo debutto avviene nella fiction “Europe Connection” trasmessa su Rai 2. Da qui inizia a guadagnarsi l’affetto del pubblico.

Anna David, la sua carriera tra moda e televisione

Negli anni ’90, Arianna si fa strada nel mondo della moda, apparendo in spot pubblicitari di marchi prestigiosi come Coca-Cola e Cornetto Algida. La sua versatilità la porta anche a diventare una valletta per Rai 2, partecipando a trasmissioni di successo come “Il grande gioco dell’oca” e “Acqua calda”.

Il trionfo a Miss Italia

Il 1993 segna un punto culminante nella carriera di Arianna quando vince il prestigioso titolo di Miss Italia. Questo successo la proietta sulla scena internazionale, rappresentando l’Italia a Miss Universo e classificandosi settima.

Arianna consolida la sua presenza televisiva diventando ospite fissa nella trasmissione “Quelli che il calcio” nel 1998, condotta da Fabio Fazio. Durante gli anni successivi, decide di investire nella sua formazione, dedicandosi allo studio di lingue, dizione e recitazione. Nel 1999, diventa la presentatrice virtuale di “CyberMax,” un cd-rom per MAX, e fa il suo debutto a teatro con “La presidentessa.”

Nel 2012, Arianna si mette alla prova partecipando alla nona edizione del reality show “L’isola dei famosi”. Oltre alla sua carriera artistica, Arianna è stata anche testimonial di marchi importanti come Deborah.

Vita privata di Arianna David: marito e figli

Prima di incontrare il suo attuale marito, Arianna ha vissuto una lunga relazione con l’imprenditore italiano Marco Bocciolini. La coppia ha avuto due figli, Tommaso nato nel 2005 e Gregorio nato nel 2008. La loro storia d’amore è giunta al capolinea nel 2010.

Dopo la relazione con Marco Bocciolini, Arianna David ha intrapreso una storia con il suo attuale marito, David Liccioli. I due, conosciutisi grazie a un’amica in comune, sono convolati a nozze nel 2017, a neppure un anno dal loro primo incontro, in una chiesa alle porte di Roma. Le ha chiesto la mano in diretta nazionale, negli studi di Domenica Live, il popolare programma condotto da Barbara d’Urso.

“Incontrare David è stato un dono del cielo – ha raccontato Arianna David -. È come se il destino avesse voluto ricompensarmi di tutte le sofferenze subite. Sto vivendo un momento bellissimo. Penso di non aver mai amato nessuno come lui. Anche perché, altrimenti, non farei il passo delle nozze: è l’ultima cosa che avrei potuto immaginare”.