Arianna Scommegna chi è: dove e quando è nata, età, film, Nicola Di Bari, teatro, Tolo Tolo

L’attrice Arianna Scommegna è la figlia del cantante Nicola Di Bari.

Dove e quando è nata, età e biografia Arianna Scommegna

Arianna Scommegna è nata a Milano il 15 novembre del 1973 (quindi ha 47 anni) e, sempre a Milano, si è diplomata come attrice nel 1996 presso la Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi. Una carriera, quella della figlia di Nicola Di Bari, che si è svolta soprattutto in teatro.

Film, Tolo Tolo: la carriera di Arianna Scommegna

L’attrice ha lavorato però anche più volte al cinema. L’ultimo film in ordine di tempo è stato Tolo Tolo di Checco Zalone nel 2020, ma ha lavorato con professionisti del calibro di Silvio Soldini, Marco Bellocchio e Giuseppe Bertolucci.

In Tolo Tolo ha recitato anche il padre Nicola Di Bari, che nel film interpreta lo zio del protagonista. Il cantautore pugliese, della prima volta sul set con la figlia, aveva parlato in un’intervista al settimanale Gente: “È la prima volta che lavoriamo insieme, oltretutto per un film così fortunato: un’esperienza entusiasmante”.

Nella stessa intervista Nicola Di Bari aveva tessuto le lodi della terzogenita ricordandone la lunga carriera nel mondo della recitazione.

Nel 1996 l’attrice ha vinto il Premio Lina Volanghi, mentre nel 2010 le è stato conferito il Premio Nazionale della Critica.