Arisa a Ballando con le stelle? Il suo possibile approdo dopo la rottura con Maria De Filippi. Come è noto, la cantante non farà parte della prossima squadra di Amici di Maria De Filippi.

Mentre, fino alla scorsa edizione, figurava regolarmente tra gli insegnanti del programma tv di Mediaset.

Dovrebbe cambiare casacca ed approdare sulla Rai. Per lei si starebbero aprendo le porte di Ballando con le stelle, programma tv condotto da Milly Carlucci, il sabato sera, su Rai 1.

Dove e quando è nata, età, fidanzato e vero nome di Arisa

La cantante Arisa, il cui vero nome è Rosalba Pippa, è nata il 20 agosto 1982 (età 38 anni) a Genova. Attualmente è fidanzata con Andrea Di Carlo, autore televisivo e manager proprio della cantante. In passato ha avuto relazioni sentimentali con il musicista Giuseppe Anastasi e con il manager Lorenzo Zambelli. Per il resto, non sappiamo molto altro sulla sua vita privata.

Arisa chi è: la carriera della cantante diventata famosa grazie al Festival di Sanremo

Dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab, Arisa ha raggiunto il successo partecipando al 59º Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo Sincerità, vincitore della categoria “Nuove Proposte”.

Nel corso della sua carriera Arisa si è aggiudicata in due occasioni la vittoria al Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2009, anno in cui ha vinto come esordiente, e nel 2014, trionfando nella categoria “Campioni” con il brano Controvento.