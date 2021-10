Arisa chi è, età, altezza, dove e quando è nata, vero nome, Andrea Di Carlo, fidanzati, vita privata, Instagram, dove vive, Sincerità, biografia e carriera. La cantante Arisa è una delle concorrenti della nuova edizione del programma Ballando con le stelle. Il programma, condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli, è in onda da questa sera 16 ottobre su Rai1 alle 20:40.

Dove e quando è nata, età, vero nome, Instagram, biografia di Arisa

Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa, è nata a Genova il 20 agosto del 1982. Ha 39 anni. E’ alta 161 cm. Cresce a Pignola, paese d’origine della famiglia vicino Potenza. All’età di quattro anni partecipa al primo concorso canoro con Fatti mandare dalla mamma di Gianni Morandi. Nel 1988 vince il concorso canoro Pino d’oro e nel 1999 il Premio Cantacavallo. Ottenuto il diploma al liceo pedagogico, svolge diversi lavori come la cameriera e la donna delle pulizie. Nel 2007 vince una bora di studio come interprete presso il Centro Europeo Toscolano (CET) di Mogol. Profilo Instagram: arisamusic.

Giuseppe Anastasi, Lorenzo Zambelli, Andrea Di Carlo: dove vive, vita privata di Arisa

La cantante ha avuto una relazione con il musicista Giuseppe Anastasi, che per lei ha scritto il brano Sincerità con il quale la cantante ha vinto il Festival di Sanremo nel 2009. Ha poi avuto una relazione con il suo manager, Lorenzo Zambelli, ma la relazione tra i due termina nel 2017. L’anno precedente Arisa, durante un’intervista a Vanity Fair, ha dichiarato: “Se ora la cicogna arrivasse, mi sentirei pronta e sarei felice di accogliere una nuova vita. Ma non sono cose che si pianificano a tavolino”. Nel 2020 la cantante conosce il manager e autore televisivo Andrea Di Carlo. La cantante vive a Milano.

Sincerità, Sanremo, la carriera di Arisa

Dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab, la cantante raggiunge il successo partecipando al Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo Sincerità, vincitore della categoria Nuove Proposte. Vince ancora il Festival nel 2014, trionfando nella categoria Campioni con il brano Controvento.

Durante la sua carriera la cantante ha pubblicato 6 album in studio e 2 raccolte. I brani più di successo della cantante sono La notte, Meraviglioso amore mio, Guardando il cielo, Controvento e La cosa più importante.

Inizia la sua carriera in televisione nel 2010 come presenza fissa al programma Victor Victoria – Niente è come sembra e come giudice della quinta, sesta e decima edizione italiana del talent show X Factor. Nel 2015 è la co-conduttrice della 65ª edizione del Festival di Sanremo.