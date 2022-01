Arisa chi è: marito, figli, vita privata, Vito Coppola, età, peso, altezza e carriera della cantante

Chi è Arisa: marito, figli, vita privata, Vito Coppola, età, peso, altezza e carriera della cantante. Arisa è tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo su Canale 5.

Dove e quando è nata, età, peso, altezza di Arisa

Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa, è nata a Genova il 20 agosto del 1982. Ha 39 anni. E’ alta 161 cm e pesa 50 kg. E’ una cantante di successo che di recente ha partecipato a Ballando con le stelle e ad Amici di Maria De Filippi. Profilo Instagram: arisamusic.

Il marito e i figli, la vita privata di Arisa

La cantante ha avuto una relazione con il musicista Giuseppe Anastasi, che per lei ha scritto il brano Sincerità con il quale la cantante ha vinto il Festival di Sanremo nel 2009. Ha poi avuto una relazione con il suo manager, Lorenzo Zambelli, ma la relazione tra i due termina nel 2017. L’anno precedente Arisa, durante un’intervista a Vanity Fair, ha dichiarato: “Se ora la cicogna arrivasse, mi sentirei pronta e sarei felice di accogliere una nuova vita. Ma non sono cose che si pianificano a tavolino”.

Nel 2020 la cantante conosce il manager e autore televisivo Andrea Di Carlo. La cantante vive a Milano. Nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, ha mostrato una certa affinità con il suo maestro di ballo Vito Coppola.

La carriera di Arisa

Inizia la sua carriera in televisione nel 2010 come presenza fissa al programma Victor Victoria – Niente è come sembra e come giudice della quinta, sesta e decima edizione italiana del talent show X Factor. Nel 2015 è la co-conduttrice della 65ª edizione del Festival di Sanremo. Di recente, ha preso parte a Ballando con le stelle in coppia con Vito Coppola.