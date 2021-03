Arisa chi è: Sanremo, fidanzato, marito, vita privata, carriera, età della cantante ospite a Oggi è un altro giorno. La cantante è tra le partecipanti al Festival di Sanremo 2021. Racconterà le sue emozioni, a poche ore dal via, nel corso della puntata odierna di Oggi è un altro giorno.

Oggi è un altro giorno è una trasmissione televisiva che va in onda ogni giorno su Rai 1 a partire dalle ore 14.00. La trasmissione televisiva della Rai è condotta da Serena Bortone.

La cantante è nata il 20 agosto 1982 (età 38 anni) a Genova. Attualmente è fidanzata con Andrea Di Carlo, autore televisivo e manager proprio della cantante. In passato ha avuto relazioni sentimentali con il musicista Giuseppe Anastasi e con il manager Lorenzo Zambelli. Per il resto, non sappiamo molto altro sulla sua vita privata.

Oggi sarà ospite a Oggi è un altro giorno per parlare della sua partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone “Potevi fare di più”.

Arisa chi è: la carriera della cantante in gara al Festival di Sanremo 2021

Dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab, Arisa ha raggiunto il successo partecipando al 59º Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo Sincerità, vincitore della categoria “Nuove Proposte”.

Nel corso della sua carriera Arisa si è aggiudicata in due occasioni la vittoria al Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2009, anno in cui ha vinto come esordiente, e nel 2014, trionfando nella categoria “Campioni” con il brano Controvento.

Arisa chi è: da Sanremo al ruolo di giudice in X Factor

Dal 2010 ha avviato la sua attività televisiva, come presenza fissa al programma televisivo Victor Victoria – Niente è come sembra e come giudice della quinta, sesta e decima edizione italiana del talent show X Factor, e dal 2011 ha lanciato la sua carriera cinematografica, debuttando sia come attrice che come doppiatrice.

Nel 2015 è stata invece co-conduttrice della 65ª edizione del Festival di Sanremo.