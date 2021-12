Arisa ha vinto la 16esima edizione di “Ballando con le Stelle” assieme al ballerino Vito Coppola. Alla vittoria seguono le dichiarazioni di rito. E la cantante di 39 anni non ha risparmiato qualche stoccata a Serena Bortone, la conduttrice di “Oggi è un altro giorno”, il programma di Rai Uno che va in onda alle ore 14 in cui vengono intervistati vip e ospiti vari.

Arisa irritata dalla domanda della Bortone: “Non mi arrabbio mai”

In una puntata andata in onda il mese scorso, Arisa ha risposto ad alcune domande a riguardo del suo nuovo approccio alla femminilità che l’ha portata ad avere un corpo propompente. Nello specifico, la Bortone ha chiesto ad Arisa se questo nuovo approccio l’avrebbe potuta spingere anche a girare un film erotico: “Non mi arrabbio mai. Mi ha un po’ ferita la Bortone quando mi ha chiesto se fossi intenzionata a girare un film erotico: mi è sembrato che una donna avesse frainteso un’altra donna”.

La 39enne ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera. E a proposito del suo corpo ha spiegato che è tutto “merito dell’attività fisica. In generale, sono come un animale che si adatta all’ambiente esterno. Ero circondata dalla bellezza ed è stato spontaneo fare delle azioni che ricercassero il bello“.

Su Vito Coppola, suo insegnante di ballo durante il programma, Arisa ha confermato che potrebbe esserci qualcosa oltre l’affinità professionale: “C’è affetto, ma anche affinità e sì, grande attrazione. Però, boh, non è il momento di parlarne. Di certo è stato molto importante avere lui al mio fianco perché avevamo lo stesso obiettivo e non volevo deluderlo”.

Arisa vince Ballando con le Stelle

“Ma è vero??” Biondissima e frastornata, il fiato spezzato dall’emozione, le mani strette sul microfono. E’ Arisa accompagnata da Vito Coppola, la regina di Ballando con le stelle, vincitrice un po’ a sorpresa dell’inossidabile dance show di Rai1 al culmine di una finalissima che fa segnare al programma di Milly Carlucci anche il record di ascolti.

Arisa ha vinto e non ci credeva: “Non me l’aspettavo, nessuno della mia famiglia se l’aspettava quando sono arrivata qua”, riesce a dire nel momento in cui la votazione la incorona davanti all’altra coppia finalista formata da Bianca Gascoigne e Simone De Pasquale.

Non tutti sono stati però d’accordo con il verdetto della giuria. Sui social il giorno dopo c’è chi ha attaccato non risparmiando battute. C’è chi si è schierato dalla parte di Morgan e del suo battibecco con i giudici (“Non avete la capacità di giudicare, non ci capite nulla siete anti artistici. Non vedevo l’ora di dire queste cose, tutta l’Italia mi ama”).

Milly ha invece difeso la vincitrice a spada tratta: “Arisa è eccezionale, una donna e un’artista incredibile, dal carisma pazzesco, il pubblico qui l’ha amata da subito, è bella e piena di talenti”.