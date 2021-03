Arisa lasciata dal fidanzato Andrea Di Carlo dopo l’intervista a Domenica In: “Il matrimonio è annullato”

Arisa è stata lasciata dal fidanzato Andrea Di Carlo dopo la sua intervista a Domenica In. L’ormai ex fidanzato come ovvio ha anche chiesto l’annullamento del matrimonio previsto per settembre.

“Tra me e Arisa è finita. Sono deluso e mortificato. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato”, ha raccontato Andrea Di Carlo al settimanale Oggi: “Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma”.

Andrea Di Carlo: “Arisa è rimasta a dormire da me ma poi se ne è andata e…”

Andrea Di Carlo ha poi rivelato quanto accaduto tra loro la notte dopo l’intervista: “Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, ero deluso e arrabbiato. Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, ho paura che non abbia del tutto dimenticato il suo ex fidanzato. È rimasta a dormire da me, ma alle 2.30 di notte se n’è andata, con la scusa dei suoi cani, anche se a casa sua ci sono due persone che se ne prendono cura. Per me è finita, non torno indietro. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello”.

Della fine della storia d’amore con Arisa, Andrea Di Carlo ha parlato anche sul suo profilo Instagram: “Se qualcuno mi avesse chiesto: cosa ti rende felice adesso ? Avrei risposto: lei , anziché delle lenzuola profumate. Si anche io credo in Dio, ma esiste anche L autodeterminazione nella vita che e’ quella che ci fa compiere scelte consapevoli e che rende progetti i sogni . Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome, io non sono Mina, io mi chiamo Andrea . L’amore è per i coraggiosi ed io lo sono, e quando ami lasci libero chi non è un grado di prendersi impegni . Passo e chiudo”.