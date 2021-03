Arisa senza reggiseno in tv, tira sù le braccia e… imbarazzo durante Che succ3de?. La cantante, reduce da Sanremo 2021, ha partecipato alla trasmissione televisiva condotta da Geppi Cucciari con un look molto audace.

La cantante si è presentata in studio con una maglietta trasparente che faceva vedere praticamente tutto. Per questo motivo, Arisa stava sempre con le braccia incrociata per non far vedere il suo seno in diretta tv.

Arisa senza reggiseno in tv, Geppi Cucciari la richiama all’ordine: “Tira giù le braccia”

Ma a un certo punto, si è parlato dei suoi capelli e quindi Arisa, in maniera istintiva, ha alzato le braccia per toccarsi l’acconciatura. A quel punto si è visto praticamente tutto ed è intervenuta Geppi Cucciari:

“Sei molto trasparente. Per favore tira giù le braccia! Diciamo che hai speso molto in extension ma meno in intimo”.

Il post con foto di Arisa su Instagram in cui parla del proprio seno

“Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso – ha scritto Arisa – è meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati”. L’uomo a cui si riferisce è ovviamente Andrea Di Carlo, suo fidanzato e manager.

“In più Andrea adora la mia pancia – scrive ancora Arisa -, e quando sto per incazzarmi mi fa ridere. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno. Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare. Tutto il contrario di ciò che ci raccontiamo . E non parlo solo di un ipotetico partner. Tempo bello da passare con le amiche , persone di famiglia, gente con cui ci si trova bene. Il tempo che stringe, abbine cura. C’è tanto da vivere”.