Armando Spataro chi è, età, altezza, moglie Rosalia, figli, vita privata, morte figlio Andrea, vero nome, biografia e carriera dell’ex magistrato. Spataro è uno degli ospiti della puntata odierna di Quarta Repubblica.

Data di nascita, peso e altezza di Armando Spataro

Spataro è nato il 16 dicembre 1948 (età 72 anni), Taranto. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Armando Spataro è un ex magistrato e giurista italiano, ex procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, ex procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di Milano, coordinatore del Gruppo specializzato nel settore dell’antiterrorismo.

La vita privata di Armando Spataro, la moglie e i figli

L’ex magistrato è sposato con Rosalia ma sappiamo pochissimo della sua vita privata perché l’ha sempre custodita gelosamente. Sappiamo solamente che il figlio Andrea è morto tragicamente ad appena 36 anni per colpa di una malattia incurabile. Il figlio era un avvocato penalista.

La lite social tra Armando Spataro e Matteo Salvini della Lega

All’inizio di dicembre 2018 si scontra sui social con il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, a cui il leader della Lega risponde di “andare in pensione al più presto”. Armando Spataro deciderà effettivamente di entrare in pensione il 17 dicembre 2018, seppur con la volontà di continuare la sua attività dall’esterno, così come dichiarato nel programma televisivo Piazzapulita su La7 esattamente un mese dopo.