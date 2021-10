Arteteca, chi sono Enzo Luppariello e Monica Lima: quando e dove sono nati, età, vita privata, Made in Sud. Il duo comico, questa sera è ospite da Amadeus a I Soliti Ignoti, il gioco serale di Rai Uno in cui bisogna indovinare il parente misterioso.

Dove e quando sono nati gli Arteteca

Gli Arteteca sono tra gli artisti più amati di “Made in Sud”, il programma comico realizzato a Napoli che va in onda da anni su Rai Due. I due comici sono noti per la loro simpatia ed anche per aver coniato lo slogan come “Vita, cuore, battito”. Vediamo ora le loro date di nascita.

Vincenzo, vero nome di Enzo, è nato a Napoli il 7 luglio del 1978. Ha quindi 43 ed è del segno zodiacale del Cancro. Monica è nata sempre a Napoli ma 30 agosto 1985. Ha 36 anni ed è del segno zodiacale della Vergine.

Monica ha corteggiato Enzo ad un corso di recitazione

Enzo Iuppariello e Monica Lima hanno sette anni di differenza. Si sono conosciuti nel 2001 mentre frequentavano un corso di recitazione. La Lima sognava di fare l’attrice drammatica. Iuppariello ha raccontato che trovava divertente ogni sua performance e le consigliò di coltivare la sua vena comica.

Monica, in u ‘intervista ha svelato che è stata lei a corteggiare Enzo per ben 9 mesi: “Gli ho fatto pure la dichiarazione! Tutto al contrario! Lui non voleva fidanzarsi con me e, per me, era inconcepibile, perché non è che stiamo parlando di Brad Pitt“. Enzo allafine ha ceduto ed ha ammesso di essersi innamorato degli occhi di Monica.

Monica ed Enzo hanno una figlia

Monica ed Enzo hanno una figlia. Si tratta di Sara: l’annuncio della gravidanza è avvenuto nell’estate del 2018 durante il tour con lo spettacolo comico Cirque du Shatush. La piccola ribattezzata da subito “Piccolo Battito”, è nata nel novembre del 2018.

Perché si chiama Arteteca

Monica ed Enzo fondarono con due amici la compagnia teatrale “Lazzari felici”. Ben presto, gli altri due attori decisero di abbandonare la compagnia. Enzo e Monica decisero di proseguire insieme e cambiarono rotta dedicandosi al cabaret. Arteteca, il cui nome indica chi non sta mai fermo e tende a essere agitato e vivace, è nata nel 2007. Monica ha raccontato: “Il nome, in realtà, ce lo ha scelto una persona. Abbiamo portato una lista di nomi e questa persona ha scelto il nome che si addice molto ad Enzo perché un po’ di arteteca lui ce l’ha, io un po’ meno perché sono una pigrona”. Enzo ha aggiunto: “Fisicamente ho l’arteteca, però, ogni tanto spengo il cervello. Lei, contrariamente, al cervello ha l’arteteca, però ogni tanto spegne le gambe”.

La dieta di Monica

Nel giugno 2020, Monica postò su Instagram una foto che mostrava la sua ritrovata forma fisica dopo la una dieta. Nella didascalia che accompagnava il suo selfie allo specchio, l’attrice scriveva: “Se hai un obiettivo raggiungilo perché te lo meriti”. La sua foto aveva fatto un boom di like e di commenti.